Гражданин Украины, который в составе армии-агрессора пытался захватить Запорожскую область, получил приговор от суда.

Как пишет Politeka.net с ссылкой на Генпрокуратуру Украины, по публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в государственной измене и участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Так, прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой «ДНР», где получил должность командира отделения.

"В дальнейшем он в составе армии РФ осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области. В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен", - рассказали в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области. И вот суд зачитал приговор.

«Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в Офисе Генпрокуратуры Украины.

Напомним, пленный оккупант признался, как спасали крейсер "Москва".

Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента потроллили Кремль, который боялся расширения НАТО.