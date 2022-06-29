Как пишет Politeka.net с ссылкой на Генпрокуратуру Украины, по публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в государственной измене и участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.
Так, прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года гражданин Украины, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой «ДНР», где получил должность командира отделения.
"В дальнейшем он в составе армии РФ осуществлял наступление на Украину с целью захвата территорий Запорожской области. В результате боевых столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины он был взят в плен", - рассказали в Генпрокуратуре.
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Запорожской области. И вот суд зачитал приговор.
«Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в Офисе Генпрокуратуры Украины.
Напомним, пленный оккупант признался, как спасали крейсер "Москва".
Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.
Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента потроллили Кремль, который боялся расширения НАТО.