ЧП произошло на Каширском шоссе в Москве. Возгорание началось с мусорной свалки на небольшой площади, но сейчас горит уже больше тысячи квадратных метров, огонь охватил ангары с шинами. Об этом сообщают росСМИ.

Горят складские помещения около Каширского Двора. На территории есть газовые баллоны, из-за этого уже произошло несколько взрывов, которые могут повториться.

Огонь быстро распространяется, есть угроза перехода на соседние постройки. Спасатели не могут справиться, поэтому было принято решение привлечь пожарный вертолет Ка-32.

ПРи этом недалеко от места возгорания находятся жилые многоэтажные дома, однако пока в российском МЧС утверждают, что угрозы жилым домам нет.

На видео от очевидцев видно, как над городом поднимается густой черный дым.

Напомним, на российский курорт обрушился водяной смерч.

Как сообщала Politeka, в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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