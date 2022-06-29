ЧП произошло на Каширском шоссе в Москве. Возгорание началось с мусорной свалки на небольшой площади, но сейчас горит уже больше тысячи квадратных метров, огонь охватил ангары с шинами. Об этом сообщают росСМИ.
Горят складские помещения около Каширского Двора. На территории есть газовые баллоны, из-за этого уже произошло несколько взрывов, которые могут повториться.
Огонь быстро распространяется, есть угроза перехода на соседние постройки. Спасатели не могут справиться, поэтому было принято решение привлечь пожарный вертолет Ка-32.
ПРи этом недалеко от места возгорания находятся жилые многоэтажные дома, однако пока в российском МЧС утверждают, что угрозы жилым домам нет.
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