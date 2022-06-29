По состоянию на 29 июня, 40 человек считаются пропавшими без вести после ракетного удара рф по ТЦ в Кременчуге. Мать одной из пропавших надеется, что ее дочь жива. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.
Людмила Бригадиренко рассказала, что ее 22-летняя дочь Татьяна работала в торговом центре. Женщина вспомнила, что после ракетного удара рф она позвонила по телефону дочери, однако та не отвечала. Потому мать решила прийти к дочери на работу и застала уже пылающий ТЦ.
"Я побежала прямо туда - в "Амстор" - там дым, огонь, там ужас. Там российские ракеты убивают мирных людей. И пусть их матери знают... что они уничтожают нас. Твари", - говорит Бригадиренко.
Мать девушки была в морге, однако тела дочери не нашла. У женщины взяли данные для анализа ДНК, ведь несколько погибших еще не идентифицировали. Однако Людмила надеется, что ее дочь найдут живой.
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Вместе с ней был отец жениха Татьяны. Мужчина не сдерживает эмоций.
"Мы за нашу девочку будем их разрывать - виновных и невиновных. Будут отвечать все, кто виноват в этих смертях... Мы никого не трогали, и за всех будем загрызать... и Путину лично готов перегрызть глотку", - говорит житель Кременчуга.
Напомним, что российские военные преступники 27 июня из Курской области запустили ракету Х-22 прямо на торговый центр в Кременчуге. По состоянию на вечер 28 июня известно о 18 погибших. Еще по меньшей мере 24 человека ранены.
Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.
Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.
Также Politeka писала, что британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.