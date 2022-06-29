По состоянию на 29 июня, 40 человек считаются пропавшими без вести после ракетного удара рф по ТЦ в Кременчуге. Мать одной из пропавших надеется, что ее дочь жива. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

Людмила Бригадиренко рассказала, что ее 22-летняя дочь Татьяна работала в торговом центре. Женщина вспомнила, что после ракетного удара рф она позвонила по телефону дочери, однако та не отвечала. Потому мать решила прийти к дочери на работу и застала уже пылающий ТЦ.

"Я побежала прямо туда - в "Амстор" - там дым, огонь, там ужас. Там российские ракеты убивают мирных людей. И пусть их матери знают... что они уничтожают нас. Твари", - говорит Бригадиренко.

Мать девушки была в морге, однако тела дочери не нашла. У женщины взяли данные для анализа ДНК, ведь несколько погибших еще не идентифицировали. Однако Людмила надеется, что ее дочь найдут живой.

Вместе с ней был отец жениха Татьяны. Мужчина не сдерживает эмоций.

"Мы за нашу девочку будем их разрывать - виновных и невиновных. Будут отвечать все, кто виноват в этих смертях... Мы никого не трогали, и за всех будем загрызать... и Путину лично готов перегрызть глотку", - говорит житель Кременчуга.

Напомним, что российские военные преступники 27 июня из Курской области запустили ракету Х-22 прямо на торговый центр в Кременчуге. По состоянию на вечер 28 июня известно о 18 погибших. Еще по меньшей мере 24 человека ранены.

Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.

Также Politeka писала, что британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.