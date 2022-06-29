Беларусь попала в ловушку, из которой Лукашенко не может выбраться пока существует путинский режим. Такое мнение военный эксперт Александр Мусиенко высказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, недавно Лукашенко заявил, что хочет ядерное оружие, дополнительные "Искандеры" с ядерными боеголовками в Беларуси. И по мнению эксперта, путин даст все очень быстро, потому что это отводит удар непосредственно от России.

"Путин отводит максимально от себя удар на сторону Беларуси. Потому что если на территории Беларуси, в нарушение договоренностей договора о нераспространении ядерного оружия, появляется ядерное оружие... Соответственно, как НАТО должно реагировать? Размещать системы противоракетной обороны в Польше, странах Балтии. И, возможно, потенциально Польша будет настаивать, чтобы тактическое ядерное оружие США было в Польше. И удар потенциальный – это Беларусь. Путину это выгодно, а Лукашенко с этим соглашается, потому что он в ловушке и в абсолютной зависимости от России", - пояснил свою мысль эксперт.

Также Александр Мусиенко прокомментировал возможность наступления Беларуси на Украину. "Потому что, в марте-апреле риск вступления белорусских войск в полномасштабную войну против Украины был гораздо больше. И он выглядел бы логичнее. Тогда они были бы усилены российскими войсками, которые стояли в Киевской области", - подчеркнул Мусиенко.

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