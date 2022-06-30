Из-за того, что российские ракеты долетают до любой точки Украины, подготовка новых подразделений очень усложняется. Это проблематизирует подготовку нашего контрнаступления и освобождения территории от врага.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Огромная проблема в том, что в Украине нет безопасных мест. То есть, российские крылатые ракеты всегда долетают, сбить их всех невозможно, сбить носителей мы не можем. Поэтому, несмотря на то, что подготовка идет непрерывно, мы знаем, что постоянно наносятся удары по учебным центрам, это представляет непосредственную опасность нашим солдатам и сконцентрировать такое количество военных в учебных центрах, чтобы сразу их готовить и обеспечивать их безопасность одновременно – тяжеловато», - пояснил Арестович.

К счастью, данная проблема имеет решение – Великобритания будет готовить украинских солдат и офицеров на своей территории.

«Британская пехотная выучка одна из лучших в мире, Великобритания предложила готовить нам десять тысяч бойцов и делать это системно для того, чтобы их количество постоянно росло. Четыре месяца – это базовая стандартная пехотная подготовка», - сообщил Арестович, добавив, что, например, десять тысяч пехотинцев – это уже две или три полноценные бригады.

«Люди с пехотной подготовкой, это во-первых – сохраненная жизнь, уничтоженный противник… Это огромный вклад в нашу победу», - отметил Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что Британия инициирует масштабную программу тренировки украинских военных. Эта программа позволит обучать до 10 тысяч военнослужащих каждые четыре месяца, что может в корне изменить "уравнение войны".

Напомним, гражданин Украины, который в составе армии-агрессора пытался захватить Запорожскую область, получил приговор от суда.

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