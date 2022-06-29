Мощное контрнаступление ВСУ способно остановить продвижение оккупантов, они просто разбегутся, как это было под Киевом. Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив рассказал в интервью "Обозревателю", когда это может произойти и при каких условиях.
Он отметил, что для мощного контрнаступления украинским защитникам не хватает двух составляющих: авиации и артиллерии. Потому прогнозы относительно того, что к концу лета украинская армия сможет освободить оккупированные территории, лишены оснований.
"Это необоснованные заявления. К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не все так хорошо, как нам обещали", – объяснил Виктор Андрусив.
В то же время он добавил, что Украине, по меньшей мере до конца лета, удастся остановить наступление врага.
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