Команда российского диктатора владимира путина может распространить свою агрессию за пределы Украины. Это представляет для Европы "наиболее прямую и неотложную угрозу". Такое мнение озвучил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает ВВС.
По его мнению, сейчас "становится все более очевидным, что президента путина не могут удержать угрозы наказания или санкции, налагаемые на его народ".
"Прямо сейчас россия – это самая прямая и насущная угроза нашим союзникам и нам. И я вполне серьезно говорю, что существует очень реальная опасность, что россия бросит вызов другим территориям Европы, но в дни ракет большой дальности и скрытых операций расстояние не обеспечивает защиту", — отметил Бен Воллес.
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Как говорят военные эксперты и разведка многих стран ЕС, самая большая угроза от россии на данный момент исходит для Литвы и рф раздумывает над тем, чтобы напасть. Кроме того, в странах Балтии, в частности, в той же Литве и Эстонии возможны провокации.
Нападением на Литву рф захочет в первую очередь захватить так называемый Сувалский коридор. Это часть Польши между Беларусью и Калининградской областью.
Напомним, что путин поставил Беларусь под удар, появились подробности.
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