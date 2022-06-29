Россия резко сократила поставки газа в Европу через газопровод "Северный поток". Речь идет о сокращении на около 40%. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, такие дествия страны-агрессора, назвал "энергетической войной против Европы".

По его словам, Кремль добивается дестабилизации экономической ситуации в странах ЕС в надежде, что это приведет и политической нестабильности. Однако план Кремля не увенчается успехом.

"Путин начал энергетическую войну против Европы. Существенное (до 40%) сокращение поставок российского газа европейским странам – целенаправленная кампания давления и принуждение к уступкам в вопросах снятия санкций. Кремль ставит целью затянуть удавку на экономике стран ЕС, что должно привести к резкому росту цен, падению уровня жизни и, как следствие, внутриполитической дестабилизации", – отметил Данилов.

Он уверен, что на этом фоне у Европы есть шанс избавиться от зависимости от россии и больше никогда не позволять любой стране занимать монопольное положение в критических секторах экономики.

В то же время Алексей Данилов отметил, что россия не изучила неудачные уроки своего предшественника – нацистской Германии. Та тоже хотела воевать на два фронта. Вот только эта война закончилась для нее крахом.

"Война на два фронта – всегда путь к поражению", – резюмировал Данилов.

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