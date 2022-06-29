Вице-чемпионка Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко поделилась личной трагедией на своей странице в Инстаграм.

Выдающиеся гимнастка рассказала, что ее брат погиб, защищая Украину от рашистов, которые вероломно напали на нас. Старший брат 18-летней спортсменки служил в ВСУ и погиб при выполнении боевого задания на фронте.

"Погиб герой Украины. Мой брат, упокойся с миром. Царство тебе небесное", – написала Оноприенко в соцсетях и показала фото своего брата.

Как сообщили журналисты издания "24 Канал", Сергей Краснов 1987 года рождения, во время артиллерийского обстрела противником оборонительных позиций подразделения на территории Луганского Донецкой области, получив ранения несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, Виктории Оноприенко 18 лет. Она серебряная призерка чемпионата Европы-2018 по художественной гимнастике в командных упражнениях, призерка Всемирной Гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020). Участница Олимпийских игр в Токио.



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