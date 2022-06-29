Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, появились в Сети.

Исполнитель роли Ивана Будько в сериале «Сваты» сказал раненным российским военнослужащим, что "все будет хорошо" и пожелал им скорейшего выздоровления.

Украинцы, многие из которых любили и сериал, и героя Федора Добронравова, теперь выражают надежду на то, что он больше никогда не приедет в Украину, а «Сваты» окажутся под запретом.

«Все они готовы кого угодно поддержать, лишь бы без работы не остаться. Этого они больше всего бояться, даже больше чем ненависти к ним украинцев», «Дерьмо! Надеемся больше никогда не увидеть тебя в Украине и в наших фильмах», «Мне не нужны ни их фильмы ни их музыка я просто хочу чтобы они убрались с нашей земли навсегда!», «Может, теперь запретят этот хлам в нашем пространстве», «Так я же всегда говорил что хорошие русские только на кладбище. Есть неплохие, а вот чтобы хорошие, то таких нет и никогда не было», - пишут украинцы в комментариях к видео, на котором Добронравов навещает раненых в Украине оккупантов.

Примечательно, что седьмой сезон телесериала «Сваты» производства Студии «Квартал 95» на украинских телеэкранах вышел буквально перед войной – в декабре 2021-го года.

Отметим также, что Добронравов открыто поддерживал оккупацию Крыма.

Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" пронзительно обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Ахеджакова после "нападения" во время спектакля рассказала, что произошло на самом деле.

Тем временем Максима Галкина, который осудил "спецоперацию" рф в Украине, хотят лишить всего - начали с замка.