В россии произошла вторая масштабная авария на железной дороге за неделю.

В этот раз в Амурской области рф 19 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Сгибеево — Большая Омутная и блокируют дальнейшие грузоперевозки.

Известно, что 8 из 19 вагонов, перевозивших груз, опрокинулись на бок. В результате схода нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по участку временно приостановлено. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Украинский активист и боец ВСУ Евгений Карась в своем Telegram-канале разместил фото с места происшествия.

"Амурская область. Транссибирская магистраль. Более десяти вагонов загрустили и заблокировали движение поездов русни. Слава партизанам!", - подписал кадр Карась.

Украинцы в комментариях к публикации радуются неудаче страны-агрессора и шутят:

"Амурская Народная Республика?))";

"Они отказались двигаться дальше "из-за отсутствия социальных гарантий”;

"Грустные вагоны, и довольные украинцы".

Ранее в Псковской области россии 25 июня сошел с рельсов грузовой поезд. По данным местных СМИ, в составе были вагоны со взрывчатыми материалами.

Напомним, в Москве масштабный пожар со взрывами: появились подробности и кадры с места ЧП.

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