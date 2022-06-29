В этот раз в Амурской области рф 19 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Сгибеево — Большая Омутная и блокируют дальнейшие грузоперевозки.
Известно, что 8 из 19 вагонов, перевозивших груз, опрокинулись на бок. В результате схода нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по участку временно приостановлено. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Украинский активист и боец ВСУ Евгений Карась в своем Telegram-канале разместил фото с места происшествия.
"Амурская область. Транссибирская магистраль. Более десяти вагонов загрустили и заблокировали движение поездов русни. Слава партизанам!", - подписал кадр Карась.
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Украинцы в комментариях к публикации радуются неудаче страны-агрессора и шутят:
"Амурская Народная Республика?))";
"Они отказались двигаться дальше "из-за отсутствия социальных гарантий”;
"Грустные вагоны, и довольные украинцы".
Ранее в Псковской области россии 25 июня сошел с рельсов грузовой поезд. По данным местных СМИ, в составе были вагоны со взрывчатыми материалами.
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