Норвегия из-за санкций против рф отказалась пропустить груз на свой архипелаг Шпицберген. В расположенном там шахтерском городке Баренцбург проживают преимущественно россияне.

Об этом сообщает NRK.

Заявка российской горнодобывающей компании на получение разрешения была отклонена 15 июня.

На пограничной станции Стурскуг заблокировано 20 тонн российских товаров. Российская сторона просит Норвегию сделать исключение из санкций.

В то же время в МИД Норвегии отмечают, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде так же, как и на остальной части Шпицбергена. То, что эти общины являются российскими, ситуацию не меняет.

Как известно, Шпицберген находится под норвежским суверенитетом, но имеет уникальный статус, закрепленный Шпицбергенским трактатом от 1920 года. Он предоставляет гражданам всех стран, подписавших его, равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов. Сейчас россия - единственная страна, кроме Норвегии, которая поддерживает экономическое присутствие на архипелаге. Там также расположено генконсульство российской федерации.

Напомним, что ранее похожая ситуация сложилась и с российским Калининградом. Литва с 18 июня приостановила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией рф.

Напомним, министр обороны Литвы оценил "угрозы" россии.

Также сообщалось, что Финляндия готова воевать с россией: командующий Силами обороны сделал заявление.

Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.