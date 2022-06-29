Тернополянка получила повестку прямо на улице, потому что нарушила комендантский час. Женщина таки явилась в указанное время в военкомат.
Как передает "20 минут", Виктория находилась на улице в 23:05 поскольку ждала авто, чтобы поехать домой. Однако, в это время в городе уже начался комендантский час. Вместо профилактической беседы или штрафа, патруль вручил женщине повестку в военкомат.
Мужчины были в военной форме, а документ, который ей вручили, был с печатью и с подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.
Виктория-учительница истории по образованию, не является военнообязанной. По ее словам, муж и отец уже защищают страну в составе ВСУ.
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Однако, перечить Виктория не стала и 28 июня прибыла в военкомат.
"Я волновалась, но понимаю, что нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться", - рассказала Виктория.
Женщина говорит, что сотрудники военкомата, были шокированы, когда увидели ее, извинились и отпустили.
"Говорят, что не понимают, как так получилось. Попросили прощения и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала", – вспомнила Виктория.
Также в военкомате забрали повестку, которую ей выдали в патруле накануне.
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