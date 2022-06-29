Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на истерики российских властей по поводу блокады Калининграда.
Он потролил государство-оккупанта, требуя предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.
Об этом Матас Малдейкис написал в соцсетях.
"В ответ на претензии россии по Калининграду мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", — написал депутат, опубликовав карту, как должен выглядеть этот сухопутный коридор.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге произошло ЧП: новые подробности и фото с места трагедии
"У меня нет слов": Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании
Молодая жена Венсана Касселя решилась на смелый эксперимент с внешностью: фото результата
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Напомним, министр обороны Литвы оценил "угрозы" россии.
Также сообщалось, что Финляндия готова воевать с россией: командующий Силами обороны сделал заявление.
Напомним, рф отрабатывает ракетные удары по Эстонии: в Минобороны страны сообщили о действиях агрессора.