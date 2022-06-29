Депутат литовского сейма Матас Малдейкис отреагировал на истерики российских властей по поводу блокады Калининграда.

Он потролил государство-оккупанта, требуя предоставить Литве сухопутный коридор к традиционным литовским землям в Смоленске.

Сейм Литвы

Об этом Матас Малдейкис написал в соцсетях.

"В ответ на претензии россии по Калининграду мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", — написал депутат, опубликовав карту, как должен выглядеть этот сухопутный коридор.

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