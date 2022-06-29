В россии в Якутии потерпел крушение вертолет Ми-8, который занимался тушением пожара в тайге. Это третья авиакатастрофа за неделю в регионе.

Об этом сообщают росСМИ.

«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», – сказано в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

В результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.

Известно, что на борту Ми-8 находились три человека.

Вертолет принадлежал «Полярным авиалиниям» и занимался тушением лесного пожара в тайге.

Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней.

Так, до сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту, но так и не прибыл к месту назначения.

А 22 июня самолет-зондировщик Ан-30М совершил “жесткую посадку” (т.е. разбился) при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза.

Напомним, в Москве масштабный пожар со взрывами: появились подробности и кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, путин начал войну на "втором" фронте, Данилов раскрыл план рф.

Также Politeka писала, что в МВД признали невозможность освободить оккупированные территории до конца лета.