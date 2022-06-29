Следователи полиции сообщили о подозрении мошеннику, который обещал эвакуацию из Мариуполя.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, 21-летний молодой человек обманул более 20 человек на сумму 60 тысяч гривен:

"Аферист в различных телеграм-каналах выставлял объявления о помощи в виде эвакуации жителей оккупированных территории государства за деньги. На объявление откликнулась девушка, которая просила вывезти из Мариуполя маму.

Потерпевшая скинула на карту деньги «перевозчику» в сумме 20 тысяч гривен, однако он никаких действий по эвакуации родственницы женщины не совершил. Во время санкционированного обыска в квартире нарушителя мы изъяли мобильный телефон, в котором подтверждался факт противоправной деятельности, а также банковскую карточку и выписку о поступлении денег от потерпевшей», - сообщил руководитель столичного главка Иван Выговский.

В настоящее время полицейские за процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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