Самый большой обмен с начала войны: домой вернулись 144 украинских защитника.
Как сообщает ГУР Украины, что из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них-43 военнослужащих полка «Азов».
В целом уволен:
59 бойцов Национальной гвардии;
30 – Военно-морских сил;
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28-Вооруженных сил Украины;
17-Государственной пограничной службы Украины;
9 – Территориальной обороны;
1-Национальной полиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают надлежащую неотложную медицинскую и психологическую помощь.
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