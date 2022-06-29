Российский паром с подержанными легковыми машинами из Японии загорелся по пути во Владивосток.
Об этом сообщила японская газета Hokkoku, сам инцидент произошел накануне, 25 июня.
Консульство россии в ближайшем японском городе Ниигата подтвердило в соцсетях информацию о происшествии.
Согласно публикации Hokkoku, пожар произошел на борту грузового парома «Ангара» в 14:32 дня по местному времени (8:32 по Киеву), когда судно находилось в 28 км от населенного пункта Вадзима на острове Хонсю. Об инциденте было доложено в штаб-квартиру Управления безопасности на море в Ниигате, где имеется консульство российской федерации.
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В момент происшествия на борту зарегистрированного в Сеьрра-Леоне 115-метрового судна водоизмещением 6 330 т находились 25 российских моряков. Шесть из них остались тушить пожар, остальных подобрал проходивший поблизости контейнеровоз.
«Ангара» следовала из порта Фусики во Владивосток с грузом подержанных автомобилей. Согласно предварительной версии, которую озвучила японская пресса, возгорание могло начаться в одной из машин. Информация о непосредственных причинах пожара пока отсутствует, их должны установить японские компетентные органы.
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