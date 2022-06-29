В Хмельницкой области пьяный водитель грузового автомобиля переехал украинского военного на блокпосте территориальной обороны.

По данным Офис генерального прокурора, в апреле под Хмельницким в результате автокатастрофы один военный погиб на месте ДТП, еще двое травмированы. Уровень алкоголя в крови водителя грузовика DAF превышал норму в 16 раз.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против водителя, который сел пьяным за руль грузовика. Мужчина нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло смерть одного потерпевшего и телесные повреждения средней тяжести двум другим (по ч. 3 ст. 286-1 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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