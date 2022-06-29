Появился комментарий представительниц штаба Ассоциации семей защитников «Азовстали» Татьяны Харько и Екатерины Поповой относительно первого обмена пленных военнослужащих с «Азовстали», который состоялся сегодня, 29 июня.

"Сегодня мы были на обмене военнопленных и можем сказать, что первые захисникі "Азовстали" уже вернулись к нам. Очень большое счастье видеть их улыбки и глаза. Мы ждем абсолютно каждого защитника, каждого Героя, который защищал нашу страну и я очень жду своего брата. Мы очень благодарны абсолютно каждому человеку, который приложил руку к этому важному делу.

Мы очень благодарны главному управлению разведки Украины за то, что мы имели возможность присутствовать здесь и убедиться своими глазами, что наши защитники возвращаются домой. Ассоциация будет работать до тех пор, пока последний защитник не вернется домой живым и невредимым. Слава Украине!",- сообщают Татьяна и Екатерина.

Напомним, состоялся наибольший обмен с начала войны: домой вернулись 144 украинских защитника.

Как сообщает ГУР Украины, что из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них-43 военнослужащих полка «Азов».