Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Данное соглашение отменяет необходимость получения разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС для украинских перевозчиков. Таким образом можно будет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Кроме того, в соглашении предусмотрены меры по упрощению признания водительских документов. Теперь водители из Украины и Евросоюза смогут осуществлять транспортировки на территории одной из сторон без международного водительского удостоверения.
«Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Благодарен европейским партнерам за готовность оперативно принимать столь важные решения. Для нас такое сотрудничество крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы», - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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Соглашение было подписано сроком на один год с возможностью его продления. Оно временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня, а на постоянной основе заработает после завершения всех ратификационных процедур.
Отмечается, что из-за развязанной россией войны и блокады украинских портов объемы автомобильных перевозок в Украине выросли в несколько раз.
Напомним, повестки в армию через "Дію": в Минцифре поставили точку в этом вопросе.
Как сообщала Politeka, военное положение могут продлить после 23 августа.
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