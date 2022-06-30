Вооруженные силы Украины не будут стоять и смотреть, как будут проходить "референдумы" на оккупированных территориях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина.

"Пока они там будут становится в страшную оборону, нарезать границы избирательных округов, ВСУ не будут стоять и смотреть, как они это делают. И тут возникает ситуация – они пытаются встать, а мы не даём им встать и наступаем, скорее всего. Ух, класс! Это их планирование очень тупое. Надо быть очень наивными, чтобы считать, что мы будем спокойно смотреть, как они этот референдум организовывают, и не попрём вперёд. Попрём и будет, с чем переть", - сказал Арестович.

Отметим, ранее появилась информация о том, что российские оккупанты на 11 сентября запланировали проведение "референдум" по аннексии Донецкой области. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Также о подобном псевдореферендуме о присоединении к рф на Херсонщине заявил назначенный российскими оккупантами гаулейтер Стремоусов.

Напомним, Похищение мэра Херсона оккупантами: стали известны подробности.

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