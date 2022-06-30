«Мы отпустим врага домой, он там залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет еще раз».

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, объясняя, почему войну уже нельзя остановить.

«Точку невозврата мы уже прошли. Она была в самом начале, когда можно было все это остановить, на этапе переговоров, но после того, что они вытворяли, все, точку невозврата мы прошли», - заявил в интервью «Радио свобода» Марченко, добавив, что покоя и мира любым путем не будет.

Генерал-майор подчеркнул, что украинцам нужно забирать свои земли – Крым, Донецк, Херсон, Луганск.

"Потому что дальше будет хуже. Если кто-то думает, что на этом все остановится и все будет хорошо. Нет, это не так. Это мы отпустим врага домой, он там залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет еще раз", - пояснил Марченко.

Генерал-майор уверен в победе ВСУ, но отмечает, что война не закончится быстро. Впрочем, если западные партнеры предоставят все необходимое вооружение, то не исключено, что контрнаступление закончится к концу лета.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, сколько, по его мнению, еще продлится "ракетный террор" России в отношении Украины.

"Ракетный террор, который они развязали, и который, по моим прогнозам, продлится еще неделю-полтора. По логике, я бы на их месте еще бы неделю пострелял, а потом сделал паузу. И ракеты закончатся. Но пауза, это не значит, что перестанут стрелять. Интенсивность будет не та просто. Это еще один серьезный перелом войны", – отметил Арестович.

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