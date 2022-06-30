В Брестской и Гомельской областях Беларуси, граничащих с Украиной, рассматривают возможность провести скрытую мобилизацию.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

«На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения», - говорится в сообщении.

Добавим, ранее, 29 июня, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что в Гомельском районе было замечено движение колонны БМП-2 ВС РБ. По предварительной информации, в колонне передвигалось 5 единиц Боевых машин пехоты (БМП), а также военный грузовик.

Также сообщалось, что в Беларуси заметили эшелон с САУ и танками, а также ЗРК С-400.

Кроме того, стало известно, что из Беларуси в Белгородскую область была отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

Информацию об отправке боеприпасов из Беларуси в рф опубликовала и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, «БГ» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщало, что в Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности).

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.