Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
«На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения», - говорится в сообщении.
Добавим, ранее, 29 июня, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что в Гомельском районе было замечено движение колонны БМП-2 ВС РБ. По предварительной информации, в колонне передвигалось 5 единиц Боевых машин пехоты (БМП), а также военный грузовик.
Также сообщалось, что в Беларуси заметили эшелон с САУ и танками, а также ЗРК С-400.
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Кроме того, стало известно, что из Беларуси в Белгородскую область была отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.
Информацию об отправке боеприпасов из Беларуси в рф опубликовала и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Так, «БГ» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщало, что в Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности).
Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.