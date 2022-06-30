Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают выполнение боевых задач – бьют по скоплениям врага и складам боеприпасов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того на Харьковском направлении украинские защитники подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населенного пункта Дементеевка. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется.

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Берестового, Покровского и Звановки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительный урон в районах Клинового и Новолуганского, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационные удары по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении противник продолжает обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и проводит перегруппировку войск.

Напомним, в Беларуси изучают возможности провести скрытую мобилизацию.

Также стало известно, что на Днепропетровщине после вражеского обстрела сгорел склад, в котором было 40 тонн зерна.

Кроме того Politeka.net писала, что генерал-майор ВСУ объяснил, почему войну нельзя остановить переговорами.