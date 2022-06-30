Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире программы «Утро с Украиной» рассказал победитель Битвы экстрасенсов Макс Гордеев.
"Они уже. В этом и проблемы. Они уже пытаются взять те резервы, которые они прячут для своей защиты, как страны... эта карта может означать в первую очередь прилеты, поэтому будьте очень внимательны. Они постараются запугать нас максимально», - расшифровал Гордеев ответ карт Таро, когда у рашистов закончатся ракеты.
Также карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о фарсе россиян.
"Эта карта мага, она иногда означает иллюзиониста. Иллюзия страха, что они будут стрелять, чтобы показать вроде бы свои силы. Но на самом деле – это просто иллюзия, фарс. Там уже заканчивается все. Ф не получится! Не получится спугнуть Украину!», - расшифровал расклад карт Гордеев.
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Напоминаем, ВСУ разрушают масштабные планы оккупантов.
Также стало известно, что на Днепропетровщине после вражеского обстрела сгорел склад, в котором было 40 тонн зерна.
Кроме того Politeka.net писала, что генерал-майор ВСУ объяснил, почему войну нельзя остановить переговорами.