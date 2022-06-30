В Херсонской области российские оккупанты вертолетными налетами пытаются вытеснить украинских защитников с занятых позиций. Об этом говорится в сводке от Оперативного командования "Південь".

Однако все эти попытки завершились для врага неудачей и российская авиация получила "на орехи". Групповой налет оккупантов на севере Херсонщины наши защитники отбили благодаря переносном зенитно-ракетному комплексу. Врагу пришлось уворачиваться и убегать.

"В такой ситуации мощным средством воздействия враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не имели", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обстановка вдоль линии соприкосновения сложная, но контролируется ВСУ. Противник продолжает инженерное укрепление своих позиций, на которые он оттеснен действиями подразделений украинских защитников.

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