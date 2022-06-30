Российское военное командование планирует захватить не только Донбасс, но и ведет наступление на другом направлении. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В частности, российские войска вели бои за контроль над Великими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали районы Харькова и близлежащих населенных пунктов. Это говорит о наличии у рф территориальных амбиций за пределами Луганской и Донецкой областей.
"Продолжающиеся бои за контроль над населенными пунктами к северу от Харькова свидетельствуют о том, что, хотя Кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится восстановить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", — считают эксперты.
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В ISW также отметили, что российские наступательные операции вокруг Харькова тратят ограниченный боевой потенциал россии на крайне ограниченные выгоды.
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