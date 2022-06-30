Российский президент владимир путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины, но его силы настолько ослаблены боевыми действиями, что, вероятно, в ближайшем будущем россияне смогут добиться лишь постепенных успехов.

Об этом заявила Директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Reuters.

Также Хейнс со ссылкой на разведывательные агентства США предупредила, что война будет продолжаться еще «в течение длительного периода времени».

"Картина остается довольно мрачной", — отметила Хейнс, добавив, что путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины.

При этом Хейнс пояснила, что силы россии значительно деградировали за более чем четыре месяца боевых действий.

«Мы видим несоответствие между ближайшими военными целями Путина и его военными возможностями», - отметила директор Национальной разведки.

По ее словам, спецслужбы США видят три возможных сценария, наиболее вероятным из которых является конфликт, в котором российские силы достигают лишь постепенных успехов, но не прорыва к главной цели путина.

Другие сценарии включают в себя крупный прорыв России и успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов, возможно, вблизи оккупаированного Херсона и других районов на юге Украины.

При этом, по словам Хейнс, россии потребуются годы, чтобы восстановить свои силы.

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