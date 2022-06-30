"Не бойтесь выходить на новый уровень эскалации с Россией".

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии Sky News.

По его словам, бояться нельзя, потому что если Украина не устоит, война придет в другие европейские страны.

«Честно говоря, Третья мировая война началась 24 февраля этого года. Это абсолютно честно и это реальная жизнь. Не бойтесь, потому что мы первое поле битвы в этой войне. Если мы проиграем, следующее поле битвы будет в европейских странах", – пояснил Резников.

Добавим, ранее Резников сообщил, что украинская армия неустанно переходит на западное вооружение и на современные модели его использования, тогда как Россия стремительно направляется к раннему палеолиту.

«Но должен сказать прямо - нам нужно больше оружия. русская армия большая и для того чтобы снизить угрозу для всего мира, нам надо ее остановить. Альтернативы, похоже, нет. А страна-террорист есть, и она все еще крайне агрессивна», - подчеркнул Резников.

Напомним, тем временем в разведке США рассматривают три сценария развития событий в Украине.

Так, одним из наиболее вероятных является конфликт, в котором российские силы достигают лишь постепенных успехов, но не прорыва к главной цели Путина - захватить большую часть Украины.

Также сообщалось, что в Беларуси изучают возможности провести скрытую мобилизацию.

Кроме того Politeka.net писала, что на Днепропетровщине после вражеского обстрела сгорел склад, в котором было 40 тонн зерна.