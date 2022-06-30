Прославившийся на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LB.ua рассказал, почему стал реже записывать свои видео. Как известно, сначала войны чиновник стал настоящим крашем украинских женщин, который своим успокоительным и местами веселым томном записывал видео, в которых информировал о состоянии дел. В последнее время таких видосов стало намного меньше.

По словам Виталия Кима, сейчас в таких "успокоительных" роликах меньше нужды, так как люди уже привыкли к войне. К тому же работает специальный информационный штаб, который занимается распространением информации о ситуации в Николаевской области. Однако в начале российского вторжения, эти видео очень помогали сплотить людей.

"Мои видео были с некой целью – сплотить военных и гражданских, чтобы мы имели силы противостоять. Тогда это было необходимо, людям было сложно. А сейчас все привыкли, военные разобрались, структурировались и так далее. Поэтому, просто развлекать людей – я охотно, но у меня очень много работы. А тогда это был инструмент, который помог достигать конкретных целей. Это точно", - рассказал Виталий Ким.

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