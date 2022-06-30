Заявление о том, что вывод российских войск с острова Змеиный является «шагом доброй воли» не соответствует действительности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя очередную ложь минобороны россии.

«На россии говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и подают это как «жест доброй воли». Мол, Россия так не препятствует гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это - сплошной фейк», - подчеркнул Ермак.

По его словам, «во-первых, ВСУ выбили русских с острова Змеиный», а во-вторых – российские оккупанты уничтожают склады с украинским зерном.

«Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области», - напомнил Ермак.

Руководитель ОП уверен, что россияне пытаются создать «мировой Голодомор».

"Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно», - добавил глава Офиса президента Украины.

Тем временем Залужный показал, как ВСУ постепенно уничтожали оккупантов на Змеином.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

"Спасибо защитникам Одесской области, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы “Богдана”, сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения.

Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к победе!",- добавил Валерий Залужный.

Напомним, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Впрочем в минобороны рф решили заверить, что покинули остров в качестве шага доброй воли.

Ранее стало известно, что под новый обстрел оккупантов на Днепропетровщине попал склад с 40 тоннами зерна – после взрыва начался пожар.