Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LB.ua рассказал, как удалось организовать оборону региона, чтобы не допустить оккупацию.

По словам чиновника, в тот момент объединились все – местные власти, военные, полиция, территориальная оборона и даже местные охотники. О последних, к слову, Ким отзывается с особой теплотой. По его словам, охотники удачно наводили украинскую артиллерию и уничтожали ДРГ.

"Успех – это же не одно какое-то правильное решение, успех – это последовательность многих маленьких правильных решений. И здесь бывали и военные, и ТРО и патрульная полиция, и мы, и все люди, и охотники, все хотели этого, просто мы сплотились. Там можно книгу писать, погибли много людей, которые наводили нашу артиллерию. Это была такая общая идея. И когда мы разобрались, то мы их не пустили", - рассказала Виталий Ким.

Также он добавил, что всегда остается риск, что российские оккупанты попытаются захватить Николаевщину. Какие у них планы не знает никто.

"Риск всегда есть. Какие планы у оккупантов дальше мы не можем знать. Сейчас они сконцентрированы на востоке нашей страны. Что будет после этого – мы выиграем, они продвинуться, будут резервы, будут мобилизацию эту всероссийскую делать – этого мы не знаем. Но мы готовимся ко всем сценариям", - сказал Ким.

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