Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Врага выбили из поселка Белое Измаильского района, расположенного на о.Змеиный.

"Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей Украине", – сообщил Братчук.

Добавим, официально поселок Белый был основан в 2007 году. В поселке есть почта, музей, отделение банка. Даже обсуждалось строительство на острове православного храма.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 километрах к востоку от материкового побережья на широте дельты Дуная. Ближайший населенный пункт на побережье - румынский город Сулина. Ближайший населенный пункт Украины - город Вилково.

Тридцатого июня стало известно, что ВСУ заставили оккупантов спасаться с острова бегством. В Минобороны рф подтвердили, что россияне покинули остров, но свое позорное поражение назвали «шагом доброй воли».

Эту очередную ложь мгновенно опроверг руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Между тем стали появляться новые подробности побега оккупантов со Змеиного.