Герои не умирают! Ни в наших сердцах, ни в нашей памяти!

Погиб игрок в американский футбол Ярослав Мохонько. Сердце украинского солдата, который сдерживал российских оккупантов, перестало биться 26 июня. Об его смерти сообщила Украинская Лига Американского Футбола на своей страничке в Facebook.

Уточняется, что воин погиб в одной из самых горячих точек нынешней Украины, под Бахмутом.

"Герой самоотверженно защищал Украину от орды еще с 2014 года. Он защищал свободу нашей страны и положил за нее жизнь под городом Бахмут... Пусть Ярослав покоится с миром в лучшем мире, а враг наш не знает покоя ни в этом мире, ни в том. Герои не умирают! Ни в наших сердцах, ни в нашей памяти! Слава Герою", – говорится в сообщении.

Журналистам "Обозревателя" удалось узнать, что Ярослав одним из первых попал на войну в марте 2014 года, когда россия начала оккупацию Крыма и планировала захватить Донбасс. А после 24 февраля 2022 года он снова одним из первых добровольно отправился защищать свою землю.

В мирной жизни он был игроком Украинской Лиги Американского Футбола, экс-игроком клуба Киевские "Патриоты".

Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.

Как Politeka сообщала, в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины.

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