Уже 30 лет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается выкручиваться, чтобы сохранить свою власть. Делает он это и сейчас. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

По его словам, Лукашенко каждый год приезжал в Москву, подписывал все новые документы о "конечном объединении" двух государств. Но это все бред, ведь Лукашенко не готов сменить статус диктатора на простого секретаря "минского обкома" и просто водит за нос Кремль.

Андрей Пионтковский отметил, что аналогично самопровозглашенный президент Беларуси будет действовать и по-поводу войны с Украиной, он сделает спектакль, будет показывать, что готовится к вторжению. Но на самом деле Лукашенко не хочет воевать с Украиной, ведь для него это крайне опасно - по социологическим опросам около 80% белорусов не поддерживают идею вторжения.

"Мой прогноз – он будет делать все, что угодно, говорить дикие речи, требовать дать ему ядерное оружие. Но войска в Украину он не бросит. Он хитрый, Лукашенко собирается еще пережить путина. А когда президента рф будут судить на процессе военных преступников, то Лукашенко хочет быть там только свидетелем", - пояснил Андрей Пионтковский.

Напомним, что Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области.

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