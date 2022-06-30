Несмотря на то, что тишины в Лисичанске Луганской области уже нет, обстрелы и взрывы звучат в городе постоянно сейчас там остаются около 15 тысяч человек.
Как сообщает Громадське радио, это те жители, которые не хотят эвакуироваться.
"Выезжают уже когда "прилетело" к соседу или под ноги. Только тогда соглашаются уехать. А так, то сидят до последнего в своих подвалах и бомбоубежищах.
Из-за постоянных плотных обстрелов Лисичанск сейчас на первом месте по жертвам среди населенных пунктов, где продолжается активная фаза боевых действий», — рассказывают журналисты.
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