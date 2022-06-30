У нас будет все больше шансов достичь военного паритета с противником.

После успешной операции украинскими ракетными и артелирийскими подразделениями враг эвакуировал из Змеиного остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Их бегство означает, что военно-технический паритет наконец обретается. Такое мнение озвучил военный эксперт Петр Черник в интервью для "24 канала".

Как отметил Черник, поражение россиян на острове Змеиный свидетельствует о том, что военно-технический (в частности ракетный) паритет достигнут. В то же время ракеты того класса, которые есть у Украины, продемонстрировали, что технически они на порядок выше, чем все зенитные средства россиян, которые могли бы сбивать их. Потому ВСУ получили небольшое преимущество над врагом.

"Это свидетельствует о том, что российский противовоздушный комплекс не оправдал себя в борьбе с настоящим качественным оружием НАТО. Можно констатировать, что российская зенитно-ракетная оборона деградирует", – заявил Черник.

Кроме того, он подчеркнул, что чем больше Украина будет получать от союзников новейшие комплексы такого и подобных классов – у нас будет все больше шансов достичь военного паритета с противником.

Напомним, рф проиграла битву за Чёрное море.

Как сообщала Politeka, ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область.

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