После успешной операции украинскими ракетными и артелирийскими подразделениями враг эвакуировал из Змеиного остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Их бегство означает, что военно-технический паритет наконец обретается. Такое мнение озвучил военный эксперт Петр Черник в интервью для "24 канала".
Как отметил Черник, поражение россиян на острове Змеиный свидетельствует о том, что военно-технический (в частности ракетный) паритет достигнут. В то же время ракеты того класса, которые есть у Украины, продемонстрировали, что технически они на порядок выше, чем все зенитные средства россиян, которые могли бы сбивать их. Потому ВСУ получили небольшое преимущество над врагом.
"Это свидетельствует о том, что российский противовоздушный комплекс не оправдал себя в борьбе с настоящим качественным оружием НАТО. Можно констатировать, что российская зенитно-ракетная оборона деградирует", – заявил Черник.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Под Киевом взорвался мост, есть жертвы: первые подробности
"Может, теперь запретят этот хлам": Добронравов из "Сватов" примчался в больницу поддержать оккупантов
"Упокойся с миром": война принесла горе в семью украинской чемпионки, подробности трагедии
"У меня нет слов": Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании
Кроме того, он подчеркнул, что чем больше Украина будет получать от союзников новейшие комплексы такого и подобных классов – у нас будет все больше шансов достичь военного паритета с противником.
Напомним, рф проиграла битву за Чёрное море.
Как сообщала Politeka, ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область.
Также Politeka писала, в ОП не сдержались после заявлений сбежавших со Змеиного россиян про "шаг доброй воли".