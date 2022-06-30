Польша в четверг, 30 июня, объявила о завершении строительства стены на границе с Белоруссией.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пограничной службы Польши. Также опубликованы соответствующие кадры с места строительства стены

"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении.

Длина ограждения составляет 186,25 км, а его высота – 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что "стена" на границе будет иметь 24 отверстия для крупных зверей, 140 отверстий – для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составит 1,6 млрд злотых (около 400 млн долл.).

#bariera🇵🇱🇧🇾

Prace nad budową bariery fizycznej na granicy 🇵🇱🇧🇾dobiegają końca.Już ruszyła instalacja bariery elektronicznej.

W barierze fizycznej są 24 przejścia dla dużych zwierząt

i 140 tys. otworów dla małych zwierząt oraz przepusty na istniejących ciekach wodnych#bezpieczni pic.twitter.com/vgNWALDIZC — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 29, 2022

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