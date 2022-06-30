Польша в четверг, 30 июня, объявила о завершении строительства стены на границе с Белоруссией.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пограничной службы Польши. Также опубликованы соответствующие кадры с места строительства стены
"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении.
Длина ограждения составляет 186,25 км, а его высота – 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой.
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Ранее сообщалось, что "стена" на границе будет иметь 24 отверстия для крупных зверей, 140 отверстий – для небольших зверей, а также водопропускные трубы.
Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составит 1,6 млрд злотых (около 400 млн долл.).
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