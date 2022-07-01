Украина способна обрушить всю систему россии. В частности, когда украинские защитники осуществят деоккупацию Херсона, у россиян и кремлевских элит наступит "прозрение". Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Украина 24".

Эксперт предупредил, что смерть владимира путина не изменит агрессивный курс Кремля. Однако есть способ обрушить режим в рф. В частности, он считает, что крах режима наступит после военного поражения россии - его предвестником может стать освобождение Херсона от захватчиков.

"Потеря Херсона все немедленно обвалит в рф и у жителей россии начнут открываться глаза, они будут выбираться из кокона ТВ-пропаганды. Даже в бункере пацаны спросят ради чего путин затевал эту войну. Из этого момента и начнется крах", - уверен Андрей Пионтковский.

Пионтковский подчеркнул, что тогда в россии начнутся внутриполитические процессы, которые приведут к смене власти. То есть когда страну-агрессора уже выгонят с территории Украины и оставят россиян разгребать последствия этой войны.

Напомним, что Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области.

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