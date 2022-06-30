У Беларуси нет возможности публично выражать свою позицию против войны в Украине.

Об этом 24 канала рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик.

По ее словам, власть активно давит на людей, пытающихся противостоять российскому агрессору.

К примеру, вчера появилась информация, что трем партизанам, которые взрывали колеи, уже инкриминируют государственную измену. В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.

Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.

Напомним, что Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области.

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