У Беларуси нет возможности публично выражать свою позицию против войны в Украине.
Об этом 24 канала рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик.
По ее словам, власть активно давит на людей, пытающихся противостоять российскому агрессору.
К примеру, вчера появилась информация, что трем партизанам, которые взрывали колеи, уже инкриминируют государственную измену. В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.
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Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.
Напомним, что Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области.
Как сообщала Politeka, ВСУ разрушают масштабные планы оккупантов.
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