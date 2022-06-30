Россия перешла на тактику массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры в Украине, однако она не сможет продолжаться вечно.

О том, как будет развиваться ситуация дальше, рассказал в эфире телемарафона советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

По его словам, сейчас военной операцией в Украине де-факто руководит лично владимир путин. За последние дни россия резко увеличила интенсивность ракетных ударов по жилой инфраструктуре Украины, явно перейдя на тактику ракетного террора.

Однако, Денисенко подчеркнул, что у оккупантов нет возможности продолжать такие обстрелы длительный период. Дело в том, что у россии заканчиваются запасы ракет.

«И косвенно об этом говорит то, что они начали просить снаряды у Беларуси, и 20 вагонов со снарядами позавчера выехали из Беларуси на территорию рф», - рассказал Денисенко.

Он также отметил, что санкции оказывают большое давление на россию, не давая ей возможности полноценно поддерживать производство новых ракет: военно-промышленный комплекс россии зависит от импорта на 80%.

«Пока россияне фактически не имеют возможности производить ничего нового из-за отсутствия электроники. На поверхности это, конечно, авто и фактически остановка всего автопрома. Для нас важнее – то, что они фактически не могут производить ни новые ракеты, ни новое оборудование», - рассказал Денисенко.

Он предупредил, что пока у россии остаются запасы ракет, она продолжит использовать их для ударов по городам Украины. Однако их интенсивность должна сократиться уже через один-два месяца, так как у рф значительно сократиться запас ракет.

Напомним, ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область.

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