На данный момент на острове нет каких-либо войск.

Украинский остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. Довольно длительная операция с использованием западных образцов вооружения позволила нашим военным полностью зачистить остров.

В ходе брифинга Минобороны заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал о планах на остров.

На данный момент на острове нет каких-либо войск. Украинская армия уже держит огневой контроль над территорией. Однако ВСУ намерены установить не только огневой, но и физический контроль над Змеиным. ВСУ собирается разместить там свои подразделения.

"Относительно Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет. В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия", - отметил Алексей Громов.

Напомним, что в Оперативном командовании Юг сделали заявление о том, что войска рф вышли со Змеиного после неоднократных ударов ВСУ по своим позициям на захваченном острове. Враг спешно эвакуировался на двух скоростных катерах.

Напомним, рф проиграла битву за Чёрное море.

Как сообщала Politeka, ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область.

Также Politeka писала, в ОП не сдержались после заявлений сбежавших со Змеиного россиян про "шаг доброй воли".