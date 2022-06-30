Уверенность в этом в интервью BBC Radio выразила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что вся территория Украины, которую сейчас временно контролируют российские войска, была незаконно оккупирована.

«В конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории», - подчеркнула Трасс.

На вопрос о том, считает ли она возможной полную деоккупацию Украины в обозримые сроки, министр заявила, что это возможно.

«Это реалистично. Именно поэтому мы поставляем дополнительную помощь смертоносными вооружениями», - сообщила Трасс.

По ее словам, силам обороны Украины под силу освободить всю страну.

Трасс также ранее подчеркнула, что Запад должен дать Украине все необходимое для того, чтобы украинские воины могли изгнать российских оккупантов со своей земли. По ее мнению, прекращение войны в Украине сейчас должно быть абсолютным приоритетом для мировой общественности.

Свою поддержку Украине сегодня также в очередной раз выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В своем Твиттере он написал: «Мы продолжаем твердо стоять за президента Зеленского и украинский народ, чтобы гарантировать поражение путина».

Напомним, Змеиный освобожден от оккупантов, в Генштабе рассказали о планах на остров.

Как сообщала Politeka, в МВД рассказали, сколько еще россия сможет "забрасывать" Украину ракетами.

Также Politeka писала, что Польша окончательно отгородилось от "русского мира".