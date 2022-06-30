Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор путин пытался разрушить НАТО, но получит то, чего не хотел.

Об этом сообщает CNN.

«Путин полагал, что сможет разрушить Трансатлантический Альянс. Он пытался ослабить нас. Он ожидал, что наша решимость рухнет. Но он получает именно то, чего не хотел», – сказал Байден во время брифинга в Мадриде.

Он подчеркнул, что страны-союзницы «сплочены как никогда», а с Финляндией и Швецией Альянс станет сильнее, чем когда-либо был.

«Он хотел финляндизации НАТО. Он достиг натоизации Финляндии», — сказал американский президент.

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