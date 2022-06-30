У команды Владимира Зеленского есть план для успешного противостояния россии на поле боя.

Об этом в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он напомнил, что накануне встречи лидеров Альянса был с визитом в Киеве, чтобы лично ознакомиться с видением ситуации со стороны президента Украины и украинской власти.

«И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать вам, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась», - заявил Джонсон.

Он отметил, что Украина уже успела наглядно продемонстрировать, что может успешно противостоять российской армии. Сейчас, по словам Джонсона, все, что нужно нашей стране от Запада – это своевременные поставки оружия, в том числе реактивных систем залпового огня. Джонсон также выразил восхищение тем, как эффективно украинцы учатся его использовать.

По словам британского премьера, у Украины есть то, что необходимо для того, чтобы выбить российских военных с захваченных после 24 февраля территорий.

«Это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь», - подчеркнул Джонсон.

Напомним, Виталий Ким рассказал, как местные охотники не дали оккупантам захватить Николаев.

Как сообщала Politeka, Байден метко осадил путина.

Также Politeka писала, что в Британии озвучили прогноз о полной деоккупации Украины.