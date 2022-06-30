Об этом в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он напомнил, что накануне встречи лидеров Альянса был с визитом в Киеве, чтобы лично ознакомиться с видением ситуации со стороны президента Украины и украинской власти.
«И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать вам, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась», - заявил Джонсон.
Он отметил, что Украина уже успела наглядно продемонстрировать, что может успешно противостоять российской армии. Сейчас, по словам Джонсона, все, что нужно нашей стране от Запада – это своевременные поставки оружия, в том числе реактивных систем залпового огня. Джонсон также выразил восхищение тем, как эффективно украинцы учатся его использовать.
По словам британского премьера, у Украины есть то, что необходимо для того, чтобы выбить российских военных с захваченных после 24 февраля территорий.
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«Это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь», - подчеркнул Джонсон.
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