После того, как украинские защитники выбили оккупантов с острова Змеиный, российские корабли оказались в уязвимой позиции.

Об этом в сводке за день рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Он отметил, что пока россия продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря, используя для этого группировку из двух ракетных и двух больших десантных кораблей. Однако, теперь они вынуждены держаться отдаленно.

«Осознавая уязвимость из-за отсутствия противовоздушной защиты со Змеиного», - пояснил Назаров.

Он также рассказал, что непосредственно перед побегом россиян со Змеиного острова к нему подлетало несколько вертолетов. Один из них был сбит украинскими защитниками.

Также отмечается, что пока остров Змеиный дымит, на нем раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

Информацию о том, что после освобождения Змеиного россия больше не сможет прикрывать свои корабли, подтвердила и руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«В глобальном военном смысле, те средства ПВО, которые они разместили для защиты своих кораблей в северо-западной части Черного моря, уже не будут работать. То есть, их корабли становятся более уязвимыми. Для них это потеря позиций, потеря защиты, а также исторического владения морем и небом, о чем они заявляли», - рассказала она.

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