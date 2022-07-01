Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«На Изюмском направлении – чудеса, там леший бродит. Вторые или третьи сутки отмечена прелюбопытнейшая вещь: уже не поступают резервы из России или из других участков фронта», - поделился он последними данными.
По словам Арестовича, из-за этого две-три батальонно-тактические группы россиян вынуждены постоянно перемещаться между Попаснянским и Изюмским направлениями – в зависимости от того, где у оккупантов возникают трудности в конкретный момент.
«Во-первых, это умучивает войска. Во-вторых, они вступают в бой неподготовленными, не имея возможности войти в курс дел», - рассказал о проблемах россиян советник главы ОП.
По его словам, эта ситуация наглядно демонстрирует нехватку резервов у россиян на Изюмском направлении. Арестович отметил, что из-за постоянных ротаций российские военные истощены и несут потери.
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«Вот так бедные туда-сюда носятся. Четыре ротации за 84 дня там произошли. Ротированные выходят с большими потерями», - рассказал советник главы ОП.
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