Российские военные перестали получать резервы на Изюмском направлении, из-за чего у них возникли проблемы.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«На Изюмском направлении – чудеса, там леший бродит. Вторые или третьи сутки отмечена прелюбопытнейшая вещь: уже не поступают резервы из России или из других участков фронта», - поделился он последними данными.

По словам Арестовича, из-за этого две-три батальонно-тактические группы россиян вынуждены постоянно перемещаться между Попаснянским и Изюмским направлениями – в зависимости от того, где у оккупантов возникают трудности в конкретный момент.

«Во-первых, это умучивает войска. Во-вторых, они вступают в бой неподготовленными, не имея возможности войти в курс дел», - рассказал о проблемах россиян советник главы ОП.

По его словам, эта ситуация наглядно демонстрирует нехватку резервов у россиян на Изюмском направлении. Арестович отметил, что из-за постоянных ротаций российские военные истощены и несут потери.

«Вот так бедные туда-сюда носятся. Четыре ротации за 84 дня там произошли. Ротированные выходят с большими потерями», - рассказал советник главы ОП.

Напомним, стало известно, как российский флот пострадает от потери Змеиного.

Как сообщала Politeka, Джонсон рассказал о плане Зеленского, который изменит ход войны.

Также Politeka писала, что Виталий Ким рассказал, как местные охотники не дали оккупантам захватить Николаев.