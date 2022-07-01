Путин удостоился «особого» приема во время своего визита на международный саммит.

На весьма красноречивую деталь по отношению к президенту рф обратили внимание в сети. На днях путин впервые с 24 февраля принял участие в мероприятии, которое проходило за рубежом – он прибыл в Туркменистан на каспийский саммит.

На следующий день после мероприятия в сети появились кадры прибытия путина в страну. Они наглядно показали, что встреча президента рф проходила совсем не так, как его коллег. На видео можно было увидеть, что всех президентов-участников саммита у трапов самолетов встречали дети с хлебом-солью и цветами.

Исключение сделали только для путина, который сошел с самолета в полном одиночестве, а внизу его никто не встречал.

В сети тут же принялись комментировать эту деталь.

«Он куда-то выехал и выжил?», «Путин боится отравления. Он в этом разбирается, думает и с ним так же поступят», «просто мусульмане его за человека не считают и правильно делают», «ходит как утка и с правой рукой реально проблемы», «Дык мания преследования. Боится всего», «Ничего личного. Сам попросил. Просто он любит травить людей, и сам боится стать жертвой отравления», «Какой же он чмоня», - пишут люди.

Журналисты обратили внимание, что глав государств, приехавших в Ашхабад на Каспийский саммит, встречали с цветами и хлебом-солью. Встретили всех, кроме Путина. pic.twitter.com/hJBP3nnHEP — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 30, 2022

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