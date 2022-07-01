Известный украинский боксер не сдержал эмоции, отвечая на вопрос английского журналиста о том, что сейчас происходит в Украине. Как известно, сейчас Усик находится в Великобритании, где готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Поединок должен состояться 20 августа в Саудовской Аравии, однако боксеры готовятся к нему заранее.

Во время одного из предварительных интервью зарубежный репортер попросил Усика рассказать о происходящем в Украине. Ответ боксера был очень эмоциональным.

Спортсмен напомнил журналисту и другим иностранцам о том, что только за последние дни россия выпустила по Украине более 100 ракет. Усик подчеркнул, что у него в стране идет война.

«Российская Федерация бомбит мою страну и разрушает мирные дома, где живут люди. Никакой военной базы или военной инфраструктуры там нет. Это торговые центры, больницы. Это обычный город, где нет военных предприятий или чего-то, что производит военную технику», - подчеркнул боксер.

Усик также отметил, что получает эту информацию не из СМИ или интернета, а от собственных друзей, которые лично переживают все это на себе.

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